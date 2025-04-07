Європа хоче створити фонд для закупівлі зброї. Можуть залучити Україну та Британію

Цей фонд обговорять на тлі підготовки до можливого вторгнення Росії

Винищувач Португалії (Ілюстративне фото: x.com/NATO)

Міністри фінансів країн Євросоюзу 12 квітня обговорять створення спільного міжурядового оборонного фонду. До нього можуть увійти країни, які не є членами ЄС, наприклад, Україна, Велика Британія чи Норвегія, сказано у відповідному документі, передає Reuters.

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Зазначається, що фонд, який отримав назву Європейський оборонний механізм (ЄОМ), закуповуватиме обладнання, але тільки у підрядників із країн-членів або в тих, штаб-квартири яких є у цих країнах. Учасники фонду платитимуть за його використання.

Очікується, що фонд стане доповненням до оголошених фінансових ініціатив Євросоюзу. Зазначається, що це дозволить забезпечити велике фінансування оборони без підвищення рівня державного боргу. Також передбачається, що ЄОМ може видавати кредити.

Додатковою перевагою фонду може стати сприяння у формуванні єдиного європейського ринку оборонного обладнання, щоб знизити витрати та об'єднати ресурси.

На сьогодні закупівлі та виробництво озброєння в країнах Європи "сильно фрагментовані". Налічується мінімум сім типів танків, дев'ять типів самохідних гаубиць та сім типів бойових машин піхоти. А це збільшує витрати, знижує сумісність та перешкоджає економії шляхом масштабу.

У документі сказано, що фонд міг би зосередитися на "стратегічних факторах реалізації" – дорогій військовій інфраструктурі та обладнанні, необхідних арміям для функціонування, які часто передають Європі США.

Сюди належать спільні системи командування та управління, супутникова розвідка та зв'язок, розробка винищувачів п'ятого чи шостого поколінь, інтегровані системи озброєння (протиповітряна оборона, великомасштабний повітряний транспорт та морська логістика), ракети та ядерне стримування.

"Європейський оборонний механізм... виступатиме як ексклюзивне закупівельне агентство в певних галузях, як планувальник, спонсор і потенційний власник стратегічних інструментів, а також як юридичне зобов'язання дотримуватися правил єдиного ринку оборони в межах юрисдикцій його членів", – сказано в документі.

Зазначається, що Європа має шанс скоротити свою військову залежність від США до 2030 року. Але тільки в тому разі, якщо країни-члени об'єднають закупівлі максимально можливою мірою і створять спільний європейський ринок оборони разом з Великою Британією як великим гравцем у промисловій обороні для посилення конкуренції.

Документ, який обговорять міністри цього тижня, було замовлено польським головуванням у ЄС в аналітичному центрі Bruegel. Він є частиною обговорень європейських країн щодо підготовки до можливого нападу Росії.