Европа хочет создать фонд для закупки оружия. Могут включить Украину и Британию

Этот фонд обсудят на фоне подготовки к возможному вторжению России

Истребитель Португалии (Иллюстративное фото: x.com/NATO)

Министры финансов стран Евросоюза 12 апреля обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда. В него могут войти страны, не являющиеся членами ЕС, например Украина, Великобритания или Норвегия, сказано в соответствующем документе, передает Reuters.

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Отмечается, что фонд, который получил название Европейский оборонный механизм (ЕОМ), буде закупать оборудование, но только у подрядчиков из стран-членов или у тех, штаб-квартиры которых находятся в этих странах. Участники фонда будут платить за его использование.

Ожидается, что фонд станет дополнением к уже объявленным финансовым инициативам Евросоюза. Отмечается, что это позволит обеспечить крупное финансирование обороны без увеличения уровня государственного долга. Также предполагается, что ЕОМ может выдавать кредиты.

Дополнительным преимуществом фонда может стать содействие в формировании единого европейского рынка оборонного оборудования, чтобы снизить затраты и объединить ресурсы.

На сегодня закупки и производство вооружения в странах Европы "сильно фрагментированы". Насчитывается минимум семь типов танков, девять типов самоходных гаубиц и семь типов боевых машин пехоты. А это увеличивает затраты, снижает совместимость и препятствует экономии за счет масштаба.

В документе сказано, что фонд мог бы сосредоточиться на "стратегических факторах реализации" – дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, необходимых армиям для функционирования, которые часто передают Европе США.

Сюда относятся совместные системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, разработка истребителей пятого или шестого поколений, интегрированные системы вооружения (противовоздушная оборона, крупномасштабный воздушный транспорт и морская логистика), ракеты и ядерное сдерживание.

"Европейский оборонный механизм... будет выступать в качестве эксклюзивного закупочного агентства в определенных областях, в качестве планировщика, спонсора и потенциального владельца стратегических инструментов, а также в качестве юридического обязательства соблюдать правила единого рынка обороны в пределах юрисдикций его членов", – сказано в документе.

Отмечается, что у Европы есть шанс сократить свою военную зависимость от США к 2030 году. Но только в том случае, если страны-члены объединят закупки в максимально возможной степени и создадут общий европейский рынок обороны вместе с Великобританией как крупным игроком в промышленной обороне для усиления конкуренции.

Документ, который обсудят министры на этой неделе, был заказан польским председательством в ЕС в аналитическом центре Bruegel. Он является частью обсуждений европейских стран подготовки к возможному нападению России.