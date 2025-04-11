Германия и еще 10 стран создали "коалицию РЭБ" для Украины
Германия заявила о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна". Об этом говорится в пресс-релизе немецкого Минобороны.
Отмечается, что коалиция стала девятой в рамках "Рамштайна". Она была создана Германией и 10 другими странами для усиления возможностей Украины в следующих областях:
→ обеспечение защищенной связи ВСУ;
→ ведение разведки и подавление коммуникаций противника;
→ защита от вражеских беспилотников;
→ повышение эффективности украинских систем вооружения.
В Минобороны Германии сообщили, что опыт, полученный во время работы в коалиции, будет использован для улучшения возможностей Бундесвера.
"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и техники солдат, а также гражданского населения. Контроль над электромагнитным спектром имеет важное значение для эффективной борьбы в современной войне. Особенно это касается использования беспилотников и защиты от них", – говорится в заявлении немецкого ведомства.
- Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя четыре дополнительные системы ПВО IRIS-T.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по итогам "Рамштайна" приоритетно хочет получить дополнительные системы противовоздушной обороны.