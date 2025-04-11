Германия и еще 10 стран создали "коалицию РЭБ" для Украины

11 апреля в Брюсселе проходит заседание в формате "Рамштайн". Германия объявила о создании девятой коалиции в поддержку Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Германия заявила о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна". Об этом говорится в пресс-релизе немецкого Минобороны.

Отмечается, что коалиция стала девятой в рамках "Рамштайна". Она была создана Германией и 10 другими странами для усиления возможностей Украины в следующих областях:

→ обеспечение защищенной связи ВСУ;

→ ведение разведки и подавление коммуникаций противника;

→ защита от вражеских беспилотников;

→ повышение эффективности украинских систем вооружения.



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В Минобороны Германии сообщили, что опыт, полученный во время работы в коалиции, будет использован для улучшения возможностей Бундесвера.

"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и техники солдат, а также гражданского населения. Контроль над электромагнитным спектром имеет важное значение для эффективной борьбы в современной войне. Особенно это касается использования беспилотников и защиты от них", – говорится в заявлении немецкого ведомства.