Німеччина та ще 10 країн створили "коаліцію РЕБ" для України
Німеччина заявила про створення "коаліції радіоелектронної боротьби" для України у рамках чергового "Рамштайну". Про це йдеться у пресрелізі німецького Міноборони.
Зазначається, що коаліція стала дев'ятою у межах "Рамштайну". Вона була створена Німеччиною та 10 іншими країнами для посилення спроможностей України в таких сферах:
→ забезпечення захищеного зв’язку ЗСУ;
→ ведення розвідки та придушення комунікацій противника;
→ захист від ворожих безпілотників;
→ підвищення ефективності українських систем озброєння.
У Міноборони Німеччини повідомили, що досвід, отриманий під час роботи в коаліції, буде використано для покращення можливостей Бундесверу.
"Засоби радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури й техніки солдатів, а також цивільного населення. Контроль над електромагнітним спектром має важливе значення для ефективної боротьби в сучасній війні. Особливо це стосується використання безпілотників і захисту від них", – йдеться у заяві німецького відомства.
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