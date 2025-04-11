Німеччина та ще 10 країн створили "коаліцію РЕБ" для України

11 квітня у Брюсселі відбувається засідання у форматі "Рамштайн". Німеччина оголосила про створення дев'ятої коаліції на підтримку України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Німеччина заявила про створення "коаліції радіоелектронної боротьби" для України у рамках чергового "Рамштайну". Про це йдеться у пресрелізі німецького Міноборони.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що коаліція стала дев'ятою у межах "Рамштайну". Вона була створена Німеччиною та 10 іншими країнами для посилення спроможностей України в таких сферах:

→ забезпечення захищеного зв’язку ЗСУ;

→ ведення розвідки та придушення комунікацій противника;

→ захист від ворожих безпілотників;

→ підвищення ефективності українських систем озброєння.



Читайте також Росія вдосконалює балістику. Як можна їй протидіяти

У Міноборони Німеччини повідомили, що досвід, отриманий під час роботи в коаліції, буде використано для покращення можливостей Бундесверу.

"Засоби радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури й техніки солдатів, а також цивільного населення. Контроль над електромагнітним спектром має важливе значення для ефективної боротьби в сучасній війні. Особливо це стосується використання безпілотників і захисту від них", – йдеться у заяві німецького відомства.