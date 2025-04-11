Чотири системи IRIS-T та снаряди. Пісторіус анонсував нову військову допомогу Україні

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть зокрема чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив глава Міноборони країни Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передають n-tv та Bloomberg.

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За його словами, пакет міститиме чотири системи IRIS-T та 300 керованих ракет, 15 танків Leopard, 300 розвідувальних безпілотників та додаткові 100 000 артилерійських снарядів.

Берлін планує не тільки короткострокові заходи, але й більш довгострокові. Пісторіус зазначив, що вже укладено угоди на постачання Україні додаткових систем IRIS-T на наступні роки. Крім того, німецькі союзники обіцяють надати 1100 нових радарів для наземного спостереження.

Німецький уряд 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нового переліку увійшли три зенітні установки Gepard, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.

Того ж місяця Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T. Серед іншого, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.