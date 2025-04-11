Чотири системи IRIS-T та снаряди. Пісторіус анонсував нову військову допомогу Україні
Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть зокрема чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив глава Міноборони країни Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передають n-tv та Bloomberg.
За його словами, пакет міститиме чотири системи IRIS-T та 300 керованих ракет, 15 танків Leopard, 300 розвідувальних безпілотників та додаткові 100 000 артилерійських снарядів.
Берлін планує не тільки короткострокові заходи, але й більш довгострокові. Пісторіус зазначив, що вже укладено угоди на постачання Україні додаткових систем IRIS-T на наступні роки. Крім того, німецькі союзники обіцяють надати 1100 нових радарів для наземного спостереження.
- Німецький уряд 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нового переліку увійшли три зенітні установки Gepard, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.
- Того ж місяця Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T. Серед іншого, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.