Вступ до НАТО та гарантії безпеки: що нова німецька коаліція обіцяє Україні

Представники німецьких консерваторів і соціал-демократів (Фото: ЕРА/CHRISTOPH SOEDER)

Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини у коаліційній угоді зобов'язалися підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії та на шляху до справедливого миру. Відповідний документ опублікували журналісти Tagesschau.

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"Ми будемо всебічно підтримувати Україну, щоб вона могла ефективно захищатися від російського агресора та успішно відстоювати свої інтереси на переговорах", – йдеться у тексті угоди.

Зазначається, що Україна є сильною, демократичною та суверенною державою, яка самостійно визначає своє майбутнє з європейською та атлантичною перспективою. Німецький уряд вважає, що саме Україна має ключове значення для безпеки європейського континенту та Німеччини.

"Тому ми будемо значно посилювати нашу військову, цивільну та політичну підтримку України разом з нашими партнерами. Ми працюватимемо у тісній співпраці з нашими партнерами над спільною стратегією досягнення справжнього та стійкого миру, в якому Україна діятиме з позиції сили. Це також містить матеріальні та політичні гарантії безпеки для суверенної України", – йдеться в угоді.

Німеччина також зобов'язується разом з союзниками шукати способи використання заморожених російських державних активів для фінансової та військової підтримки України, а також підтримує перспективу вступу України до НАТО та наполягає на створенні спеціального трибуналу для належного переслідування та покарання за злочин агресії проти України.

23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких переміг блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Кандидатом у канцлери від ХДС/ХСС є Фрідріх Мерц.

25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету.

9 квітня партії Мерца та Шольца домовилися про створення уряду.