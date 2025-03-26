Штайнмаєр відправив у відставку Шольца, подякувавши за реакцію на російське вторгнення

Разом із канцлером у відставку пішли 14 міністрів його кабінету

Олаф Шольц та Франк-Вальтер Штайнмаєр (Фото: FILIP SINGER/ EPA-EFE)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 березня офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету. Про це повідомляє Die Zeit.

Відставка відбулася після установчої сесії нового Бундестагу. За Конституцією Німеччини в такому разі повноваження федерального канцлера закінчуються "у будь-якому випадку".

Оскільки коаліційні переговори щодо нового уряду ще не завершилися, Шольц та його міністри залишаються виконувачами обов’язків.

Тимчасовий уряд має всі повноваження, але, зазвичай, більше не ухвалює важливих рішень і відвідує лише окремі значні події. Наприклад, у четвер 27 березня Шольц прилетить до Парижа на український саміт.

Президент Німеччині подякував уряду Шольца за роботу, зауважив, що йому доводилося діяти "швидко та рішуче" в умовах пандемії коронавірусу, загарбницької війни Росії проти України та війни в Газі. Особливо Штайнмаєр відзначив реакцію кабінету на російське вторгнення в Україну.

Президент наголосив, що уряд Шольца зміг підвищити обороноздатність Німеччини в середньостроковій перспективі за допомогою спеціального фонду та доклав усіх зусиль для забезпечення енергопостачання протягом першої зими війни. Це дозволило прийняти численних українських біженців.

"Це досягнення вашого федерального уряду заслуговує на повагу", – сказав Штайнмаєр.

Дата призначення нового уряду невідома. Переможець дострокових парламентських виборів Фрідріх Мерц раніше оголосив, що планує завершити коаліційні переговори до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.