У Німеччині закінчилися попередні переговори про коаліцію

Консерватори та соціал-демократи "усвідомлюють великий виклик, який стоїть перед нами – передусім міжнародну ситуацію", розповів майбутній канцлер Мерц

Голова ХСС Маркус Зедер, лідер ХДС Фрідріх Мерц, очільник СДПН Ларс Клінґбайль та співголова партії Саскія Ескен (Фото CLEMENS BILAN / EPA)

Німецькі консерватори й соціал-демократи завершили попередні переговори щодо утворення коаліції та тепер перейдуть до наступного, вирішального, етапу повноцінних перемовин, передає суспільний мовник Deutsche Welle.

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"Ми завершили консультації між [блоком] Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини й підготували спільний дослідницький документ", – розповів майбутній канцлер Фрідріх Мерц, додавши, що це відкриває шлях до коаліційних переговорів.

За словами політика, обидві сторони поділяють "переконання, що перед нами стоїть велике завдання, що незабаром нам знадобиться новий уряд у Німеччині з парламентською більшістю".

Мерц зауважив, що консерватори та соціал-демократи "усвідомлюють великий виклик, який стоїть перед нами – передусім міжнародну ситуацію, а також ситуацію в Європейському Союзі та виклики, що стоять перед усією Європою".

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Політсили домовилися про "нові жорсткіші кроки проти нелегальної імміграції". Також лідер СДПН Ларс Клінґбайль заявив, що його партія отримала запевнення стосовно ключових вимог, зокрема щодо розміру мінімальної заробітної плати обсягом 15 євро на годину та стабільних пенсій.

Окрім цього, ХДС разом з ХСС та СДПН планують знизити податок на електроенергію, щоб полегшити навантаження на компанії та приватні домогосподарства.

Спільний документ, який погодили партії, повинен стати основою для переговорів про формування коаліції – вони можуть розпочатися уже наступного тижня. У ймовірній угоді буде визначено, з якими партіями хоче працювати новий уряд, а також у документі буде розподілено міністерства з-поміж політсил.

Лідер консерваторів Мерц поставив собі за мету завершити переговори до Великодня (20 квітня).