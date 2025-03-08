В Германии закончились предварительные переговоры о коалиции
Немецкие консерваторы и социал-демократы завершили предварительные переговоры о создании коалиции и теперь перейдут к следующему, решающему, этапу полноценных переговоров, передает Deutsche Welle.
"Мы завершили консультации между [блоком] Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партией Германии и подготовили совместный исследовательский документ", – рассказал будущий канцлер Фридрих Мерц, добавив, что это открывает путь к коалиционным переговорам.
По словам политика, обе стороны разделяют "убеждение, что перед нами стоит большая задача, что в скором времени нам понадобится новое правительство в Германии с парламентским большинством".
Мерц отметил, что консерваторы и социал-демократы "осознают стоящий перед нами большой вызов – прежде всего международную ситуацию, а также ситуацию в Европейском Союзе и вызовы, стоящие перед всей Европой".
Политсилы договорились о "новых более жестких шагах против нелегальной иммиграции". Также лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что его партия получила заверения в ключевых требованиях, в том числе относительно размера минимальной заработной платы в размере 15 евро в час и стабильных пенсий.
Кроме того, ХДС вместе с ХСС и СДПГ планируют снизить налог на электроэнергию, чтобы облегчить нагрузку на компании и частные домохозяйства.
Общий документ, согласованный партиями, должен стать основой для переговоров о формировании коалиции – они могут начаться уже на следующей неделе. В вероятном соглашении будет определено, с какими партиями хочет работать новое правительство, а также в документе будут распределены министерства среди политсил.
Лидер консерваторов Мерц задался целью завершить переговоры к Пасхе (20 апреля).
- 2 марта Reuters со ссылкой на источники заявило, что консерваторы и социал-демократы рассматривают возможность быстро создать два специальных фонда для обороны и инфраструктуры, потенциально оцениваемых в сотни миллиардов евро.
- 4 марта Мерц заявил, что Украине могут в скором времени выделить более 3 млрд евро дополнительной помощи.