Мерц заявил, что Германия может разблокировать свыше 3 млрд евро помощи Украине

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, чья коалиция победила на парламентских выборах, заявил, что Украине могут вскоре выделить свыше 3 млрд евро дополнительной помощи. Об этом сообщает Le Monde.

По словам Мерца, 5 марта у него запланирована встреча с еще действующим канцлером Олафом Шольцом. Они намерены принять решение о дополнительной военной помощи Украине, которая была запланирована еще в 2024 году, но заблокирована.

"Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", – сказал он.

В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии заявили, что хотят сделать "беспрецедентные инвестиции" в укрепление обороны и экономики страны на фоне угроз США об отделении от дел Европы.

"Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, девизом нашей обороны должно быть: "любой ценой", – сказал Мерц.

25 февраля Bloomberg сообащл что Германия планирует создать фонд на 200 млрд евро для обороны и помощи Украине.

3 марта сообщалось, что Шольц созывает лидеров немецких партий обсудить Украину и скандал в Белом доме.

Мерц заявлял, что считает скандал в Белом доме намеренно спровоцированным представителями США.