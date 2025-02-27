Reuters: Макрон и Мерц договорились открыть новую главу отношений между странами

Политсила Фридриха Мерца победила на состоявшихся 23 февраля досрочных выборах в Германии

Фридрих Мерц (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Париже договорились открыть новую главу во франко-германских отношениях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника из команды Мерца.

"Была большая договоренность и многочисленные отправные точки для совместных инициатив", – сказал собеседник, добавив, что во время их встречи в Елисейском дворце царила дружеская атмосфера.

Макрон, встретившийся в понедельник, 24 февраля, с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, проинформировал лидеров ЕС о результатах переговоров ранее в среду.

Ожидается, что Мерц, чья политическая сила победила на внеочередных выборах на прошлой неделе, попытается сформировать коалицию с социал-демократами действующего канцлера Германии Олафа Шольца, занявшими третье место.

Мерц неоднократно заявлял, что Европа должна объединиться перед лицом второй администрации Трампа и быстро создать независимую обороноспособность.

24 февраля 2025 года сообщалось, что в Германии после подсчета всех голосов на парламентских выборах с результатом в 28,52% побеждает блок, возглавляемый Мерцом.

25 февраля The Telegraph писало, что Франция готова разместить истребители с ядерным оружием в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы из континента.