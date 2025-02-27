Reuters: Макрон і Мерц домовились відкрити нову главу відносин між країнами
Президент Франції Емманюель Макрон і ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Парижі домовилися відкрити нову главу у франко-німецьких відносинах. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника з команди Мерца.
"Була велика домовленість і численні відправні точки для спільних ініціатив", – сказав співрозмовник, додавши, що під час їхньої зустрічі в середу в Єлисейському палаці панувала дружня атмосфера.
Макрон, який у понеділок, 24 лютого, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, поінформував лідерів ЄС про результати переговорів раніше в середу.
Очікується, що Мерц, чия політична сила перемогла на позачергових виборах минулого тижня, спробує сформувати коаліцію з соціал-демократами чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца, які посіли третє місце.
Мерц неодноразово заявляв, що Європа має об’єднатися перед обличчям другої адміністрації Трампа та має швидко створити незалежну обороноздатність.
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