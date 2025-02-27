Reuters: Макрон і Мерц домовились відкрити нову главу відносин між країнами

Політсила Фрідріха Мерца перемогла на дострокових виборах в Німеччині, які відбулися 23 лютого

Фрідріх Мерц (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон і ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Парижі домовилися відкрити нову главу у франко-німецьких відносинах. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника з команди Мерца.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Була велика домовленість і численні відправні точки для спільних ініціатив", – сказав співрозмовник, додавши, що під час їхньої зустрічі в середу в Єлисейському палаці панувала дружня атмосфера.

Макрон, який у понеділок, 24 лютого, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, поінформував лідерів ЄС про результати переговорів раніше в середу.

Очікується, що Мерц, чия політична сила перемогла на позачергових виборах минулого тижня, спробує сформувати коаліцію з соціал-демократами чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца, які посіли третє місце.

Мерц неодноразово заявляв, що Європа має об’єднатися перед обличчям другої адміністрації Трампа та має швидко створити незалежну обороноздатність.

24 лютого 2025 року повідомлялося, що у Німеччині після підрахунку всіх голосів на парламентських виборах з результатом у 28,52% перемагає блок, який очолює Мерц.

25 лютого The Telegraph писало, що Франція готова розмістити винищувачі з ядерною зброєю в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.