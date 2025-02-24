У Німеччині підрахували всі голоси на парламентських виборах. Як відреагували кандидати

Попередні результати виборів у Німеччині (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

У Німеччині після підрахунку всіх голосів на парламентських виборах з результатом у 28,52% перемагає блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який очолює Фрідріх Мерц. Про це повідомила Федеральна виборча комісія Німеччини.

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Друга місце посіла партія Альтернатива для Німеччини, яка отримала 20,8% голосів.

Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца опинилась на третьому місці з результатом у 16,41%.

Також до Бундестагу пройшла партія Зелених, яка набрала 11,61%. Останньою політичною силою, яка подолала бар'єр у 5% голосів виборців, виявились Ліві – вони набрали 8,77%.

Мерц заявив про перемогу свого об'єднання на виборах, а Шольц визнав поразку та привітав опонента.

Очільниця Альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель назвала результат політичної сили на виборах "неймовірним успіхом, який дає зрозуміти: громадяни хочуть політичних змін".

Як передає Deutsche Welle, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який був головним кандидатом від партії Зелених, заявив, що раніше існували сподівання на кращий результат, а показники його політичної сили не виправдали очікувань.

Як написали DW і DPA, співголова партії Лівих Гайді Райгіннек після виборів висловила "неймовірну вдячність" за результат політичної сили, а її колега Ян ван Акен заявив, що "Ліві продовжують жити".