В Германии посчитали все голоса на парламентских выборах. Как отреагировали кандидаты
В Германии после подсчета всех голосов на парламентских выборах с результатом в 28,52% побеждает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Фридрих Мерц. Об этом сообщила Федеральная избирательная комиссия Германии.
Второе место заняла партия Альтернатива для Германии, которая получила 20,8% голосов.
Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с результатом в 16,41%.
Также в Бундестаг прошла партия Зеленых, которая набрала 11,61%. Последней политической силой, которая преодолела барьер в 5% голосов избирателей, оказались Левые – они набрали 8,77%.
Мерц заявил о победе своего объединения на выборах, а Шольц признал поражение и поздравил оппонента.
Глава Альтернативы для Германии Алис Вайдель назвала результат политической силы на выборах "невероятным успехом, который дает понять: граждане хотят политических перемен".
Как передает Deutsche Welle, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который был главным кандидатом от партии Зеленых, заявил, что ранее существовали надежды на лучший результат, а показатели его политической силы не оправдали ожиданий.
Как написали DW и DPA, сопредседатель партии Левых Хайди Райхиннек после выборов выразила "невероятную благодарность" за результат политической силы, а ее коллега Ян ван Акен заявил, что "Левые продолжают жить".
- Партия, которая набрала больше всего голосов, получает право сформировать коалицию и правительство. Ранее Мерц отрицал какую-либо форму сотрудничества с пророссийской Альтернативой для Германии в будущем.
- Также Мерц поддерживает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, но при условии, что Германия договорится с другими партнерами, которые предоставляют такое вооружение. Кроме того, политик был шокирован недавними заявлениями президента США Трампа о захватнической войне России против Украины.