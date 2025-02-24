В Германии посчитали все голоса на парламентских выборах. Как отреагировали кандидаты

Предварительные результаты выборов в Германии (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

В Германии после подсчета всех голосов на парламентских выборах с результатом в 28,52% побеждает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Фридрих Мерц. Об этом сообщила Федеральная избирательная комиссия Германии.

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Второе место заняла партия Альтернатива для Германии, которая получила 20,8% голосов.

Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с результатом в 16,41%.

Также в Бундестаг прошла партия Зеленых, которая набрала 11,61%. Последней политической силой, которая преодолела барьер в 5% голосов избирателей, оказались Левые – они набрали 8,77%.

Мерц заявил о победе своего объединения на выборах, а Шольц признал поражение и поздравил оппонента.

Глава Альтернативы для Германии Алис Вайдель назвала результат политической силы на выборах "невероятным успехом, который дает понять: граждане хотят политических перемен".

Как передает Deutsche Welle, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который был главным кандидатом от партии Зеленых, заявил, что ранее существовали надежды на лучший результат, а показатели его политической силы не оправдали ожиданий.

Как написали DW и DPA, сопредседатель партии Левых Хайди Райхиннек после выборов выразила "невероятную благодарность" за результат политической силы, а ее коллега Ян ван Акен заявил, что "Левые продолжают жить".