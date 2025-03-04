Мерц заявив, що Німеччина може розблокувати понад 3 млрд євро допомоги Україні

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Імовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коаліція якого перемогла на парламентських виборах, заявив, що Україні можуть незабаром виділити понад 3 млрд євро додаткової допомоги. Про це повідомляє Le Monde.

За словами Мерца, 5 березня у нього запланована зустріч із чинним канцлером Олафом Шольцом. Вони мають намір ухвалити рішення про додаткову військову допомогу Україні, яка була запланована ще 2024 року, але заблокована.

"Ми припускаємо, що кошти буде виділено швидко", – сказав він.

Водночас консервативна та соціал-демократична партії Німеччини заявили, що хочуть зробити "безпрецедентні інвестиції" у зміцнення оборони та економіки країни на тлі загроз США про відокремлення від справ Європи.

"З огляду на небезпеки, що загрожують нашій свободі та миру на нашому континенті, девізом нашої оборони має бути: "за будь-яку ціну", – сказав Мерц.

25 лютого Bloomberg повідомив, що Німеччина планує створити фонд на 200 млрд євро для оборони та допомоги Україні.

3 березня повідомлялося, що Шольц скликає лідерів німецьких партій обговорити Україну та скандал у Білому домі.

Мерц заявляв, що вважає скандал у Білому домі навмисно спровокованим представниками США.