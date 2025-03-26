Штайнмайер отправил в отставку Шольца, поблагодарив за реакцию на российское вторжение

Вместе с канцлером в отставку ушли 14 министров его кабинета

Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: FILIP SINGER/ EPA-EFE)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 марта официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета. Об этом сообщает Die Zeit.

Отставка прошла после учредительной сессии нового Бундестага. По Конституции Германии в таком случае полномочия федерального канцлера истекают "в любом случае".

Поскольку коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершились, Шольц и его министры остаются исполняющими обязанности.

Временное правительство имеет все полномочия, но, как правило, больше не принимает важных решений и посещает лишь отдельные значительные события. К примеру, в четверг 27 марта Шольц прилетит в Париж на украинский саммит.

Президент Германии поблагодарил правительство Шольца за работу, заметил, что ему приходилось действовать "быстро и решительно" в условиях пандемии коронавируса, захватнической войны России против Украины и войны в Газе. Особо Штайнмайер отметил реакцию кабинета на российское вторжение в Украину.

Президент подчеркнул, что правительство Шольца смогло повысить обороноспособность Германии в среднесрочной перспективе с помощью специального фонда и приложило все усилия для обеспечения энергоснабжения в течение первой зимы войны. Это позволило принять многочисленных украинских беженцев.

"Это достижение вашего федерального правительства заслуживает уважения", – сказал Штайнмайер.

Дата назначения нового правительства неизвестна. Победитель досрочных парламентских выборов Фридрих Мерц ранее объявил, что планирует завершить коалиционные переговоры к Пасхе, которая в этом году будет 20 апреля.