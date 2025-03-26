Штайнмайер отправил в отставку Шольца, поблагодарив за реакцию на российское вторжение
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 марта официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета. Об этом сообщает Die Zeit.
Отставка прошла после учредительной сессии нового Бундестага. По Конституции Германии в таком случае полномочия федерального канцлера истекают "в любом случае".
Поскольку коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершились, Шольц и его министры остаются исполняющими обязанности.
Временное правительство имеет все полномочия, но, как правило, больше не принимает важных решений и посещает лишь отдельные значительные события. К примеру, в четверг 27 марта Шольц прилетит в Париж на украинский саммит.
Президент Германии поблагодарил правительство Шольца за работу, заметил, что ему приходилось действовать "быстро и решительно" в условиях пандемии коронавируса, захватнической войны России против Украины и войны в Газе. Особо Штайнмайер отметил реакцию кабинета на российское вторжение в Украину.
Президент подчеркнул, что правительство Шольца смогло повысить обороноспособность Германии в среднесрочной перспективе с помощью специального фонда и приложило все усилия для обеспечения энергоснабжения в течение первой зимы войны. Это позволило принять многочисленных украинских беженцев.
"Это достижение вашего федерального правительства заслуживает уважения", – сказал Штайнмайер.
Дата назначения нового правительства неизвестна. Победитель досрочных парламентских выборов Фридрих Мерц ранее объявил, что планирует завершить коалиционные переговоры к Пасхе, которая в этом году будет 20 апреля.
- 8 декабря 2021 года Шольц был избран федеральным канцлером Германии.
- 23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победил блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).
- Кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС является Фридрих Мерц.