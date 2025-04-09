Вступление в НАТО и гарантии безопасности: что новая коалиция Германии обещает Украине

Представители немецких консерваторов и социал-демократов (Фото: ЕРА/CHRISTOPH SOEDER)

Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении обязались поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и на пути к справедливому миру. Соответствующий документ опубликовали журналисты Tagesschau.

"Мы будем всесторонне поддерживать Украину, чтобы она могла эффективно защищаться от российского агрессора и успешно отстаивать свои интересы на переговорах", – говорится в тексте соглашения.

Отмечается, что Украина – сильное, демократическое и суверенное государство, самостоятельно определяющее свое будущее с европейской и атлантической перспективой. Немецкое правительство считает, что Украина имеет ключевое значение для безопасности европейского континента и Германии.

"Поэтому мы будем значительно усиливать нашу военную, гражданскую и политическую поддержку Украины вместе с нашими партнерами. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами над общей стратегией достижения настоящего и устойчивого мира, в котором Украина будет действовать с позиции силы. Это также включает материальные и политические гарантии безопасности суверенной Украины", – говорится в соглашении.

Германия также обязуется искать способы использования замороженных российских государственных активов для финансовой и военной поддержки Украины, а также поддерживает перспективу вступления Украины в НАТО и настаивает на создании специального трибунала для надлежащего преследования и наказания за преступление агрессии против Украины.

23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победил блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС – Фридрих Мерц.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

9 апреля партии Мерца и Шольца договорились о создании правительства.