Партии Мерца и Шольца договорились о создании правительства Германии

Коалиционные переговоры между консерваторами по ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии завершены

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Блок германских консервативных партий ХДС/ХСС 9 апреля достиг соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правительственной коалиции. Об этом пишет Politico.

Соглашение было достигнуто быстро, всего через 45 дней после того, как консерваторы Фридриха Мерца выиграли досрочные выборы. Это очень быстрый процесс для Германии, где переговоры о коалиции между партиями после выборов могут длиться месяцами, отмечают журналисты.

Соглашение дает возможность Мерцу стать канцлером Германии уже в ближайшие недели.

Как сообщает DW, главными элементами соглашения должны стать реформы в сфере миграции, экономической и оборонной политики. Кроме того, партии договорились о разделе министерств. В частности, СДПГ получит министерства финансов и обороны, а ХДС/ХСС – министерства внутренних и иностранных дел.

23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победил блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

Кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС является Фридрих Мерц.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.