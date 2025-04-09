Ультраправая АдГ стала самой популярной партией Германии – опрос
Альтернатива для Германии стала самой популярной партией в Германии, обойдя консервативный блок ХДС/ХСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, передает Die Welt.
В настоящее время консерваторы имеют 24% поддержки, что является их самым низким результатом за последние три года.
По сравнению с опросом, проведенным в начале марта, поддержка АдГ возросла на три процента – теперь у нее 25%. Она впервые опередила ХДС/ХСС и стала самой популярной партией воскресного опроса.
По данным Ipsos, СДПГ Олафа Шольца поддерживают 15% избирателей. "Зеленые" потеряли 1% и имеют 11%, столько же – у Левой партии, показавшей лучший результат с 2016 года.
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