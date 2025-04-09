Ультраправая АдГ стала самой популярной партией Германии – опрос

По сравнению с опросом, проведенным в начале марта, поддержка АдГ возросла на три процента – теперь у нее 25%.

Лидер АдГ Алис Вайдель (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Альтернатива для Германии стала самой популярной партией в Германии, обойдя консервативный блок ХДС/ХСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, передает Die Welt.

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В настоящее время консерваторы имеют 24% поддержки, что является их самым низким результатом за последние три года.

По сравнению с опросом, проведенным в начале марта, поддержка АдГ возросла на три процента – теперь у нее 25%. Она впервые опередила ХДС/ХСС и стала самой популярной партией воскресного опроса.

По данным Ipsos, СДПГ Олафа Шольца поддерживают 15% избирателей. "Зеленые" потеряли 1% и имеют 11%, столько же – у Левой партии, показавшей лучший результат с 2016 года.

23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победил блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

Кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС является Фридрих Мерц.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.