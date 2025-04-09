Ультраправа АдН стала найпопулярнішою партією Німеччини – опитування
Лідерка АдН Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Ультраправа Альтернатива для Німеччини стала найпопулярнішою партією у Німеччині, обійшовши консервативний блок ХДС/ХСС. Про це свідчать результати опитування Ipsos, передає Die Welt.

Наразі консерватори мають 24% підтримки, що є їхнім найнижчим результатом за останні три роки.

Порівняно з опитуванням, проведеним на початку березня, підтримка АдН зросла на три відсотки — тепер у неї 25%. Вона вперше випередила ХДС/ХСС і стала найпопулярнішою партією в недільному опитуванні.

За даними Ipsos, СДПН Олафа Шольца підтримують 15% виборців. "Зелені" втратили 1% і мають 11%, стільки ж — у Лівої партії, яка показала найкращий результат з 2016 року.

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