Ультраправа АдН стала найпопулярнішою партією Німеччини – опитування

Порівняно з опитуванням, проведеним на початку березня, підтримка АдН зросла на три відсотки — тепер у неї 25%

Лідерка АдН Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Ультраправа Альтернатива для Німеччини стала найпопулярнішою партією у Німеччині, обійшовши консервативний блок ХДС/ХСС. Про це свідчать результати опитування Ipsos, передає Die Welt.

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Наразі консерватори мають 24% підтримки, що є їхнім найнижчим результатом за останні три роки.

Порівняно з опитуванням, проведеним на початку березня, підтримка АдН зросла на три відсотки — тепер у неї 25%. Вона вперше випередила ХДС/ХСС і стала найпопулярнішою партією в недільному опитуванні.

За даними Ipsos, СДПН Олафа Шольца підтримують 15% виборців. "Зелені" втратили 1% і мають 11%, стільки ж — у Лівої партії, яка показала найкращий результат з 2016 року.

23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких переміг блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Кандидатом у канцлери від ХДС/ХСС є Фрідріх Мерц.

25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету.