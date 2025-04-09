Партії Мерца та Шольца домовилися щодо створення уряду Німеччини

Коаліційні переговори між консерваторами з ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини звершені

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Блок німецьких консервативних партій ХДС/ХСС 9 квітня досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування урядової коаліції. Про це пише Politico.

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Угода була досягнута швидко, всього через 45 днів після того, як консерватори Фрідріха Мерца виграли дострокові вибори. Це дуже швидкий процес для Німеччини, де переговори про коаліцію між партіями після виборів зазвичай можуть тривати місяцями, зазначають журналісти.

Угода дає можливість Мерцу стати канцлером Німеччини вже в найближчі тижні.

Як повідомляє DW, головними елементами угоди мають стати реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики. Крім того, партії домовилися про розподіл міністерств. Зокрема, СДПН отримає міністерства фінансів та оборони, а ХДС/ХСС — міністерства внутрішніх і закордонних справ.

23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких переміг блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Кандидатом у канцлери від ХДС/ХСС є Фрідріх Мерц.

25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету.