Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний перелік зброї
Німецький уряд 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нового переліку увійшли три зенітні установки Gepard, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.
Зазначається, що Німеччина передала Україні:
→ 24 бронемашини MRAP,
→ боєприпаси для танків Leopard 1 і БМП Marder,
→ три установки Gepard,
→ 10 000 боєприпасів для Gepard,
→ ракети для IRIS-T SLM, 5000 155-мм і 2000 122-мм боєприпасів.
Також передано 50 розвідувальних дронів VECTOR, 30 гусеничних дронів Gereon RCS, 30 систем виявлення дронів, дві бронемашини для розмінування Wisent 1, 100 переносних систем розмінування, два мінних трали та 8000 боєприпасів для 120-мм міномета.
Окрім того, до пакета допомоги увійшли лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки та аптечки.
- 6 січня 2025 року німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення від Міністерства оборони на додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard.
- 13 лютого оборонна компанія Helsing оголосила, що виготовить для України 6000 ударних безпілотників HX-2.
- У березні Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T. Серед іншого, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.