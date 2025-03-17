Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний перелік зброї

До пакета допомоги цього разу увійшли 24 бронемашини MRAP, боєприпаси для танків Leopard 1 і БМП Marder, три установки Gepard та інше озброєння

Зенітна установка Gepard (Фото: Генштаб ЗСУ)

Німецький уряд 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нового переліку увійшли три зенітні установки Gepard, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.

Зазначається, що Німеччина передала Україні:

→ 24 бронемашини MRAP,

→ боєприпаси для танків Leopard 1 і БМП Marder,

→ три установки Gepard,

→ 10 000 боєприпасів для Gepard,

→ ракети для IRIS-T SLM, 5000 155-мм і 2000 122-мм боєприпасів.

Також передано 50 розвідувальних дронів VECTOR, 30 гусеничних дронів Gereon RCS, 30 систем виявлення дронів, дві бронемашини для розмінування Wisent 1, 100 переносних систем розмінування, два мінних трали та 8000 боєприпасів для 120-мм міномета.

Окрім того, до пакета допомоги увійшли лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки та аптечки.