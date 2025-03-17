Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный список оружия
Немецкое правительство 17 марта обновило список военной помощи Украине. В новый список вошли три зенитные установки Gepard, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другое вооружение.
Германия передала Украине:
→ 24 бронемашины MRAP,
→ боеприпасы для танков Leopard 1 и БМП Marder,
→ три установки Gepard,
→ 10 000 боеприпасов для Gepard,
→ ракеты для IRIS-T SLM, 5000 155 мм и 2000 122 мм боеприпасов.
Также передано 50 разведывательных дронов VECTOR, 30 гусеничных дронов Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, две бронемашины для разминирования Wisent 1, 100 переносных систем разминирования, два минных трала и 8000 боеприпасов для 120-мм миномета.
Кроме того, в пакет помощи вошли лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки и аптечки.
- 6 января 2025 года немецкий концерн Rheinmetall получил заказы от Министерства обороны на дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.
- 13 февраля оборонная компания Helsing объявила, что произведет для Украины 6000 ударных беспилотников HX-2.
- В марте Украина подписала меморандум о взаимопонимании с германской компанией Diehl Defence: она производит системы IRIS-T. Среди прочего, меморандум предполагает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое.