Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный список оружия

В пакет помощи в этот раз вошли 24 бронемашины MRAP, боеприпасы для танков Leopard 1 и БМП Marder, три установки Gepard и другое вооружение

Зенитная установка Gepard (Фото: Генштаб ВСУ)

Немецкое правительство 17 марта обновило список военной помощи Украине. В новый список вошли три зенитные установки Gepard, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другое вооружение.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Германия передала Украине:

→ 24 бронемашины MRAP,

→ боеприпасы для танков Leopard 1 и БМП Marder,

→ три установки Gepard,

→ 10 000 боеприпасов для Gepard,

→ ракеты для IRIS-T SLM, 5000 155 мм и 2000 122 мм боеприпасов.

Также передано 50 разведывательных дронов VECTOR, 30 гусеничных дронов Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, две бронемашины для разминирования Wisent 1, 100 переносных систем разминирования, два минных трала и 8000 боеприпасов для 120-мм миномета.

Кроме того, в пакет помощи вошли лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки и аптечки.