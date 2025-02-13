Украина получит 6000 немецких дронов HX-2 со стойкостью к РЭБ и способностью работать роем

Bild пишет, что препятствует поставке позиция Шольца, но в компании-производителе верят, что финансирование будет

Дроны HX-2 (Фото: Helsing)

Европейская оборонная компания Helsing объявила, что изготовит для Украины 6000 ударных беспилотников HX-2.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Прошлый заказ был на 4000 единиц модели дрона HF-1, которые сейчас поставляются в Украину в партнерстве с промышленностью страны.

Новая поставка БпЛА делает Helsing одним из крупнейших производителей ударных беспилотников в мире.

HX-2 был представлен в конце 2024 года. Компания заявляет, что это высокоточный беспилотник с дальностью действия до 100 км, максимальная скорость которого составляет 220 км/ч. Вес вооружения достигает 12 кг.

Helsing утверждает, что передовой бортовой искусственный интеллект обеспечивает "полную устойчивость" к системам радиоэлектронной борьбы, а также — благодаря программному обеспечению Altra — несколько дронов могут объединяться в рои, контролируемые одним пилотом.

HX-2 был разработан для массового производства и со значительно более низкой себестоимостью единицы, отметили в компании.

Немецкий таблоид Bild пишет, что поставки будут стоить сотни миллионов евро и должны финансироваться с 3 млрд евро помощи Украине, которую блокирует канцлер Олаф Шольц. Однако, по данным медиа, компания-производитель верит, что поставки будут профинансированы федеральным правительством.

Также Helsing объявил об окончании строительства первого завода на юге Германии, который способен производить более 1000 дронов HX-2 в месяц. В планах компании — строить предприятия по всей Европе с возможностью масштабировать объем производства до десятков тысяч единиц в случае конфликта.