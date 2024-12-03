Германия готовится поставить Украине новейшие дроны HX-2 – характеристики
Немецкая компания Helsing разработала HX-2, беспилотник с искусственным интеллектом, обладающий высокой точностью, способностью действовать в роях и работать в сложных условиях электронной борьбы. Об этом говорится на сайте компании.
Как отметил соучредитель компании Никлас Келер, беспилотник разработан для борьбы с бронированными целями и защиты границ от возможных вторжений.
"При масштабном развертывании вдоль границ HX-2 может служить мощным щитом против вторжения вражеских сухопутных сил", – добавил Келер.
По словам соучредителя компании Гундберта Шерфа, дрон отвечает современным вызовам электронной войны.
"НАТО срочно нуждается в технологиях для защиты целостности восточного фланга. HX-2 обеспечивает автономность с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта, сохраняя при этом полный контроль и надзор со стороны человека. Электронная война угрожала взорвать способность действовать, и мы возвращаем эту способность операторам", – заключил Шерф.
Как пишет Defense Express, Германия планирует поставить Украине 4000 таких беспилотников, которые еще называют "мини-Taurus", что значительно усилит оборонные возможности.
HX-2 уже запущен в производство, а его основная технология успешно применяется в Украине.
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