Германия готовится поставить Украине новейшие дроны HX-2 – характеристики

Дрон способен поражать цели с высокой точностью, используя искусственный интеллект, но оставаясь под контролем оператора

Фото: Helsing

Немецкая компания Helsing разработала HX-2, беспилотник с искусственным интеллектом, обладающий высокой точностью, способностью действовать в роях и работать в сложных условиях электронной борьбы. Об этом говорится на сайте компании.

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Как отметил соучредитель компании Никлас Келер, беспилотник разработан для борьбы с бронированными целями и защиты границ от возможных вторжений.

"При масштабном развертывании вдоль границ HX-2 может служить мощным щитом против вторжения вражеских сухопутных сил", – добавил Келер.

По словам соучредителя компании Гундберта Шерфа, дрон отвечает современным вызовам электронной войны.

"НАТО срочно нуждается в технологиях для защиты целостности восточного фланга. HX-2 обеспечивает автономность с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта, сохраняя при этом полный контроль и надзор со стороны человека. Электронная война угрожала взорвать способность действовать, и мы возвращаем эту способность операторам", – заключил Шерф.

Как пишет Defense Express, Германия планирует поставить Украине 4000 таких беспилотников, которые еще называют "мини-Taurus", что значительно усилит оборонные возможности.

HX-2 уже запущен в производство, а его основная технология успешно применяется в Украине.

СПРАВКА HX-2 – высокоточный боеприпас X-wing с электрическим приводом и дальностью полета до 100 км. Усовершенствованный бортовой искусственный интеллект обеспечивает полную радиоэлектронную борьбу и устойчивость к помехам – возможности, разработанные и испытанные благодаря большому опыту компании Helsing в Украине. Работая в составе программного обеспечения для разведки и нанесения ударов Altra, несколько HX-2 могут объединяться в рои, управляемые одним человеком-оператором. HX-2 – высокоточный боеприпас X-wing с электрическим приводом и дальностью полета до 100 км. Усовершенствованный бортовой искусственный интеллект обеспечивает полную радиоэлектронную борьбу и устойчивость к помехам – возможности, разработанные и испытанные благодаря большому опыту компании Helsing в Украине. Работая в составе программного обеспечения для разведки и нанесения ударов Altra, несколько HX-2 могут объединяться в рои, управляемые одним человеком-оператором.