"В три раза больше ракет и систем ПВО". Украина подписала меморандум с Diehl Defence

IRIS-T (Фото: Wikipedia)

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence: она производит системы IRIS-T и является "важной частью противовоздушного щита Украины".

По словам чиновника, подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской ПВО.

Кроме этого, меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО в три раза, отметил Умеров.

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"Благодарю Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", – отметил министр.

IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и беспилотников.

Украина уже получала такие системы в двух вариантах: средней и малой дальности.

В феврале во время последнего заседания формата "Рамштайн" стало известно, что Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T.

После приостановки помощи со стороны США ключевым риском для Украины стали поставки систем ПВО и ракеты к ним, объяснял LIGA.net аналитик Defence Express Рябых.