"В три раза больше ракет и систем ПВО". Украина подписала меморандум с Diehl Defence
Министр обороны Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence: она производит системы IRIS-T и является "важной частью противовоздушного щита Украины".
По словам чиновника, подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской ПВО.
Кроме этого, меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО в три раза, отметил Умеров.
"Благодарю Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", – отметил министр.
IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и беспилотников.
Украина уже получала такие системы в двух вариантах: средней и малой дальности.
- В феврале во время последнего заседания формата "Рамштайн" стало известно, что Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T.
- После приостановки помощи со стороны США ключевым риском для Украины стали поставки систем ПВО и ракеты к ним, объяснял LIGA.net аналитик Defence Express Рябых.