"Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО". Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T і є "важливою частиною протиповітряного щита України".
За словами посадовця, підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, котрі дозволять посилити спроможності української ППО.
Окрім цього, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі, зауважив Умєров.
"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", – зауважив міністр.
IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і безпілотників.
Україна вже отримувала такі системи у двох варіантах: середньої та малої дальності.
- У лютому, під час останнього засідання формату "Рамштайн", стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T.
- Після призупинення допомоги з боку США ключовим ризиком для України стало постачання систем ППО та ракети до них, пояснював LIGA.net аналітик Defence Express Рябих.