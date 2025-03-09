"Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО". Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T

IRIS-T (Фото: Wikipedia)

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T і є "важливою частиною протиповітряного щита України".

За словами посадовця, підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, котрі дозволять посилити спроможності української ППО.

Окрім цього, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі, зауважив Умєров.

Читайте також Війна без США. Як Європі та Україні створити Стратегічні сили стримування Росії

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", – зауважив міністр.

IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і безпілотників.

Україна вже отримувала такі системи у двох варіантах: середньої та малої дальності.