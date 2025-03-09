Трамп про зупинку допомоги: Україна може не вижити у будь-якому випадку

Лідера США запитали, чи влаштовує його ситуація, він залишає Україну й та може не вижити

Дональд Трамп (Фот: Yuri Gripas / EPA)

У контексті зупинки військової допомоги, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "може не вижити у будь-якому випадку". Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вся історія останніх трьох років повномасштабної війни показує, що "без американської підтримки Україна не виживе".

Журналістка запитала, чи влаштовує Трампа ситуація, коли він залишає Україну й та може не вижити.

"Ну, вона може не вижити у будь-якому випадку, але ви знаєте, у нас є деякі слабкі місця у стосунках з Росією. Розумієте, [для домовленостей] потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", – відповів Трамп.

У цьому ж інтерв'ю президент США заявив, що не вважає Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу.