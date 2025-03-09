Трамп про зупинку допомоги: Україна може не вижити у будь-якому випадку
У контексті зупинки військової допомоги, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "може не вижити у будь-якому випадку". Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.
Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вся історія останніх трьох років повномасштабної війни показує, що "без американської підтримки Україна не виживе".
Журналістка запитала, чи влаштовує Трампа ситуація, коли він залишає Україну й та може не вижити.
"Ну, вона може не вижити у будь-якому випадку, але ви знаєте, у нас є деякі слабкі місця у відносинах із Росією. Розумієте, [для домовленостей] потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", – відповів Трамп.
У цьому ж інтерв'ю президент США заявив, що не вважає Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу.
- 7 березня Трамп заявив в Овальному кабінеті, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.
- Президент США заявив, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для України.