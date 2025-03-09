Трамп об остановке помощи: Украина может не выжить в любом случае
В контексте остановки военной помощи президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить в любом случае". Об этом он рассказал в интервью Fox News.
В преддверии президент Польши Анджей Дуда заявил, что вся история последних трех лет полномасштабной войны показывает, что "без американской поддержки Украина не выживет".
Журналистка спросила, устраивает ли Трампа ситуация, когда он оставляет Украину и та может не выжить.
"Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Понимаете, [для договоренностей] нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было произойти, но она произошла. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", – ответил Трамп.
В этом же интервью президент США заявил, что не считает Владимира Зеленского благодарным за американскую помощь.
- 7 марта Трамп заявил в Овальном кабинете, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.
- Президент США заявил, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Украины.