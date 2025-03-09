Трамп о Зеленском: Не считаю его благодарным, забирал деньги у США как конфету у ребенка

В то же время президент Штатов назвал украинского лидера "умным и жестким парнем"

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского благодарным за американскую помощь. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Журналистка спросила Трампа, что именно его разозлило во время встречи с Зеленским в Белом доме.

"То, что он [Зеленский] сделал, походило на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он жесткий парень. И он забрал деньги из этой страны [США] за Байдена, как конфету у ребенка", – ответил американский лидер.

Президент США отметил, что не считает Зеленского благодарным.

"Мы дали ему [Зеленскому] $350 млрд, а он говорит о том, что они [украинцы] воевали, и они действительно воевали... Это храбрость, потому что кто-то должен использовать это оружие. Но без этого оружия... (Наверное, Трамп ссылается на свою фразу, что Украина не продержалась бы и две недели без помощи США. – Ред.)", – рассказал политик.

Он в очередной раз повторил, что именно при его каденции Украина впервые получила переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, и что будь он у власти, то полномасштабное вторжение РФ бы не началось.