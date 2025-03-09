Трамп об остановке помощи: Украина может не выжить в любом случае

Лидера США спросили, устраивает ли его ситуация, он покидает Украину и та может не выжить

Дональд Трамп (Фот: Yuri Gripas / EPA)

В контексте остановки военной помощи президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить в любом случае". Об этом он рассказал в интервью Fox News.

В преддверии президент Польши Анджей Дуда заявил, что вся история последних трех лет полномасштабной войны показывает, что "без американской поддержки Украина не выживет".

Журналистка спросила, устраивает ли Трампа ситуация, когда он покидает Украину и та может не выжить.

"Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Понимаете, [для договоренностей] нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было произойти, но она произошла. Так что теперь мы застряли в этом беспорядке", – ответил Трамп.

В этом же интервью президент США заявил, что не считает Владимира Зеленского признательным за американскую помощь .