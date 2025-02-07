В Минобороны заявили, что 70% оружия, которое ВСУ используют на фронте, – помощь партнеров

В то же время Иван Гаврилюк подчеркнул, что украинские предприятия осваивают выпуск новых образцов оружия и техники

Иван Гаврилюк (Фото: Министерство обороны)

Приблизительно 70% того, что использовалось на поле боя Силами обороны, составляет международная военная помощь. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Есть понятие полной потребности для ведения боевых действий максимальной интенсивности. Есть понятие минимально необходимой потребности для ведения, например, оборонных действий. Полная потребность не обеспечивалась никогда", – заявил Гаврилюк.

Он добавил, что ориентировочно 70% оружия, которое Силы обороны используют на фронте, составляет международная военная помощь.

По его словам, Украина нуждается в помощи от партнеров, особенно в поставках того вооружения, которое не производим сами или производим в недостаточном количестве. В частности, Гаврилюк упомянул системы противовоздушной обороны, тяжелую бронетехнику и артиллерийские снаряды калибров НАТО.

В то же время заместитель министра обороны подчеркнул, что украинские предприятия осваивают выпуск новых образцов оружия и техники. Государственный заказ все больше ориентируется на внутреннего производителя. К примеру, в прошлом году на закупку вооружения и военной техники для ВСУ почти 2/3 контрактов было заключено с украинскими оружейниками.

"Нам удалось снизить зависимость от импорта, в частности специальных бронеавтомобилей, а в производстве беспилотников Украина приближается к самообеспечению", — акцентировал он.