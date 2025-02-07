У Міноборони заявили, що 70% зброї, яку ЗСУ використовують на фронті, – допомога партнерів

Іван Гаврилюк (Фото: Міністерство оборони)

Приблизно 70% того, що використовувалось на полі бою Силами оборони, становить міжнародна військова допомога. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Є поняття повної потреби для ведення бойових дій максимальної інтенсивності. Є поняття мінімально необхідної потреби для ведення, наприклад, оборонних дій. Повна потреба не забезпечувалась ніколи", – заявив Гаврилюк.

Він додав, що орієнтовно 70% зброї, яку Сили оборони використовують на фронті, становить міжнародна військова допомога.

За його словами, Україна потребує допомоги від партнерів, особливо у постачанні того озброєння, яке не виробляємо самі або виробляємо у недостатній кількості. Зокрема, Гаврилюк згадав системи протиповітряної оборони, важку бронетехніку та артилерійські снаряди калібрів НАТО.

Водночас заступник міністра оборони наголосив, що українські підприємства освоюють випуск нових зразків зброї та техніки. Державне замовлення все більше орієнтується на внутрішнього виробника. Наприклад, торік на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ майже 2/3 контрактів було укладено з українськими зброярами.

"Нам вдалося зменшити залежність від імпорту, зокрема спеціальних бронеавтомобілів, а у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення", – акцентував він.