Четыре системы IRIS-T и снаряды. Писториус анонсировал новую военную помощь Украине

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом объявил глава Минобороны страны Борис Писториус перед заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передают n-tv и Bloomberg.

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По его словам, пакет будет содержать четыре системы IRIS-T и 300 управляемых ракет, 15 танков Leopard, 300 разведывательных беспилотников и дополнительные 100 000 артиллерийских снарядов.

Берлин планирует не только краткосрочные меры, но и более долгосрочные. Писториус отметил, что уже заключены соглашения на поставку Украине дополнительных систем IRIS-T на следующие годы. Кроме того, германские союзники обещают предоставить 1100 новых радаров для наземного наблюдения.

Немецкое правительство 17 марта обновило список военной помощи Украине. В новый список вошли три зенитные установки Gepard, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другое вооружение.

В тот же месяц Украина подписала меморандум о взаимопонимании с германской компанией Diehl Defence: она производит системы IRIS-T. Среди прочего, меморандум предполагает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое.