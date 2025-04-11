Глава Міноборони Британії вважає 2025 рік "критичним" для російсько-української війни
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає 2025 рік "критичним" для російсько-української війни. Про це він заявив на полях засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передають Telegraph та Sky News.
"2025 рік — вирішальний для війни в Україні, і це критичний момент. Момент для наших оборонних промисловостей, щоб посилити свою роботу — і ми це робимо; момент для наших армій, щоб діяти — і ми це робимо; момент для наших урядів, щоб взяти на себе відповідальність — і ми це робимо", – сказав він.
Гілі наголосив, що першочерговим завданням для міністрів оборони країн Заходу є постачання термінової військової допомоги Україні.
Він також нагадав про 350 млн фунтів допомоги Україні, про виділення яких Британія оголосила вранці 11 квітня. Ці кошти є частиною ширшого пакета підтримки на 450 млн фунтів, який, за словами міністра, посилить співпрацю між британською та українською оборонною промисловістю й забезпечить Україну додатковим озброєнням.
- Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України 11 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за підсумками "Рамштайну" пріоритетно хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони.
- Німеччина також заявила про створення "коаліції радіоелектронної боротьби" для України у рамках чергового "Рамштайну".