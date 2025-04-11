Глава Міноборони Британії вважає 2025 рік "критичним" для російсько-української війни

Джон Гілі (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає 2025 рік "критичним" для російсько-української війни. Про це він заявив на полях засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передають Telegraph та Sky News.

"2025 рік — вирішальний для війни в Україні, і це критичний момент. Момент для наших оборонних промисловостей, щоб посилити свою роботу — і ми це робимо; момент для наших армій, щоб діяти — і ми це робимо; момент для наших урядів, щоб взяти на себе відповідальність — і ми це робимо", – сказав він.

Гілі наголосив, що першочерговим завданням для міністрів оборони країн Заходу є постачання термінової військової допомоги Україні.