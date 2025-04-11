Україна отримає FPV-дрони від Великої Британії та Норвегії

Велика Британія та Норвегія на зустрічі Контактної групи з питань оборони України представили новий пакет військової допомоги Києву

Дрони (Фото: depositphotos.com)

Україна отримає від Великої Британії та Норвегії новий пакет військової допомоги на 450 млн фунтів стерлінгів ($580 млн), він буде складатись з FPV-дронів та іншого обладнання. Про це повідомляє Bloomberg.

Нову допомогу Україні нададуть із фондів, що вже існують. Її представили на зустрічі Контактної групи з питань оборони України під головуванням Великої Британії та Німеччини в Брюсселі 11 квітня.

Новий пакет допоможе профінансувати "швидке" доставлення FPV-дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін, пише Bloomberg.

Окрім цього, з нового пакета допомоги фінансуватимуть ремонт і технічне обслуговування транспорту й обладнання. Дрони, які надає Велика Британія, будуть купувати у британських та українських постачальників.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про зустріч із норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком.

Умєров подякував за "ініціативу уряду та підтримку народу Норвегії" – зокрема за рішення збільшити військову допомогу Україні на 5 млрд євро у 2025 році, піднімаючи загальний обсяг підтримки на цей рік до 7 млрд євро.

Урядовці проаналізували шляхи, як найефективніше спрямувати гроші на посилення українських військових. Умєров повідомив, що Норвегія допоможе озброїти українські бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою й іншими технологічними рішеннями.



Також міністри обговорили різні механізми постачання снарядів для фронту. За словами Умєрова, Норвегія, як учасник "чеської ініціативи", готова виділити "значні" гроші на придбання боєприпасів для української армії.



Крім цього, урядовці обговорили запуск нових спільних проєктів із норвезькими оборонними компаніями – зокрема у сферах протиповітряної оборони та морських рішень. Досвід Норвегії у них Умєров назвав "унікальним".

24 лютого Норвегія оголосила про виділення Україні 1 млрд євро допомоги й інвестиції у виробництво дронів.

6 березня Велика Британія уклала угоду на 30 млн фунтів стерлінгів на постачання дронів для ЗСУ.

20 березня The Economist написав, що Велика Британія замовила Україні 5000 ракет у компанії Thales, відомої ракетами для протитанкових комплексів NLAW.

7 квітня Норвегія виділила понад $450 млн на артилерійські снаряди для України.