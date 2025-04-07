Норвегія виділила понад $450 млн на артснаряди для України

Більшу частину коштів направлять на закупівлю боєприпасів у межах чеської ініціативи

Артснаряди (Фото: Friedemann Vogel / EPA)

Норвегія ухвалила рішення надати 5 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $453 млн, на артилерійські снаряди для України. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

4 млрд норвезьких крон ($363 млн) направлять у вигляді грантів на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Крім того, Норвегія надає 1 млрд норвезьких крон ($90 млн) на фінансування Європейського фонду миру, внесок буде використаний на артилерійські боєприпаси.

"Артилерійські снаряди є передумовою визвольної боротьби України проти російської загарбницької сили. Тому також важливо, щоб Норвегія сприяла поповненню українських запасів боєприпасів", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що це одна з ключових потреб Збройних Сил України, тому Осло робить свій внесок.

У повідомленні зазначається, що норвезькі кошти є внеском країни в ініціативу, очолюваною верховною представницею Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

"Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, зокрема артилерійських боєприпасів. Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу України за свободу", – додав прем’єр Норвегії.