Уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні до $8 млрд у 2025 році

Єнс Столтенберг (Фото: Nils Meilvang/EPA)

У Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року. Про це повідомило медіа NRK із посиланням на міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга й очільника оборонного відомства країни Торе Оншууса Сандвіка.

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Вони розповіли, що збільшення допомоги Україні 4 квітня було оброблено та затверджено урядом.

Столтенберг сказав, що було схвалено пакет підтримки в розмірі 50 млрд норвезьких крон ($4,67 млрд) на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон ($3,27 млрд).

Загальна сума допомоги Україні у 2025 році складатиме 85 млрд норвезьких крон, що еквівалентно $7,94 млрд.

"Ми потроюємо військову підтримку", – наголосив Столтенберг, додавши, що гроші будуть витрачатися за кордоном і, так, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.