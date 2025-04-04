Уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні до $8 млрд у 2025 році
У Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року. Про це повідомило медіа NRK із посиланням на міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга й очільника оборонного відомства країни Торе Оншууса Сандвіка.
Вони розповіли, що збільшення допомоги Україні 4 квітня було оброблено та затверджено урядом.
Столтенберг сказав, що було схвалено пакет підтримки в розмірі 50 млрд норвезьких крон ($4,67 млрд) на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон ($3,27 млрд).
Загальна сума допомоги Україні у 2025 році складатиме 85 млрд норвезьких крон, що еквівалентно $7,94 млрд.
"Ми потроюємо військову підтримку", – наголосив Столтенберг, додавши, що гроші будуть витрачатися за кордоном і, так, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.
- 24 лютого 2025 року Норвегія оголосила про 300 млн євро інвестицій у промисловість України, особливо на виробництво дронів.
- 6 березня прем'єр-міністр Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні та витрат на оборону.