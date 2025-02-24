Норвегія виділила Україні 1 млрд євро допомоги та інвестує у виробництво дронів

Йонас Стере (Фото: ОП)

Норвегія оголосила про виділення 1 млрд євро допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Стере під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Кошти будуть виділені в рамках гуманітарної допомоги на підтримку цивільних, сказав прем'єр.

"Я почув ваш запит про підтримку у сфері енергетики, про яку ви мені говорили кілька днів тому. Буде 300 млн євро – виділений пакет стосовно запиту підтримки енергетики", – зазначив Стере.

Окрім цього, буде виділено 4 млн євро фінансових гарантій. Також Норвегія відкрила прямий канал інвестицій у промисловість України, особливо це стосується дронів. На це буде виділено 300 млн євро, сказав прем'єр.

Стармер повідомив, що Британія виділяє рекордні $5,7 млрд військової допомоги Україні.

Швеція передасть Україні системи Robot 70 і Tridon Mk2 і ракети.