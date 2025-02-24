Норвегия выделила Украине 1 млрд евро помощи и инвестирует в производство дронов

Йонас Стьоре (Фото: ОП)

Норвегия объявила о выделении 1 млрд евро помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Стьоре в ходе пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Средства будут выделены в рамках гуманитарной помощи в поддержку гражданских, сказал премьер.

"Я услышал ваш запрос о поддержке в сфере энергетики, о которой вы мне говорили несколько дней назад. Будет 300 млн евро – выделен пакет по запросу поддержки энергетики", – отметил Стьоре.

Кроме этого, будут выделены 4 млн евро финансовых гарантий. Также Норвегия открыла прямой канал инвестиций в промышленность Украины, особенно это касается дронов. На это будут выделены 300 млн евро, сказал премьер.

Стармер сообщил, что Британия выделяет рекордные $5,7 млрд военной помощи Украине.

Швеция передаст Украине системы Robot 70 и Tridon Mk2 и ракеты.