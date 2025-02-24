Британія виділяє рекордні $5,7 млрд військової допомоги Україні – Стармер

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія надає Україні рекордні 4,5 млрд фунтів (еквівалентно $5,69 млрд) військової допомоги. Про це на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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Британський прем’єр заявив, що світ має зміцнити Україну ще більше, аби гарантувати тривалий мир, а не паузу у війні. Це, на його думку, можна зробити шляхом збільшення військової допомоги Києву.

"І Велика Британія це робить – надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги. Це більше, ніж коли-небудь. Ми робимо все можливе, щоб навчити українські війська, щоб Україна була мобілізована ще більше", – сказав Стармер.

Також політик заявив про необхідність збільшити економічний тиск на Росію. Він вважає, що це потрібно для того, щоб російський диктатор Володимир Путін не просто був готовий говорити, але і йти на поступки. Тому Лондон запроваджує найбільший від початку повномасштабної війни пакет санкцій проти РФ.

21 лютого 2025 року Трамп заявив, що Макрон та Стармер "нічого не зробили" для завершення війни Росії проти України.

22 лютого The Telegraph писало, що Британія готується оголосити новий пакет допомоги Україні.