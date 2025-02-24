Британія виділяє рекордні $5,7 млрд військової допомоги Україні – Стармер
Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія надає Україні рекордні 4,5 млрд фунтів (еквівалентно $5,69 млрд) військової допомоги. Про це на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Британський прем’єр заявив, що світ має зміцнити Україну ще більше, аби гарантувати тривалий мир, а не паузу у війні. Це, на його думку, можна зробити шляхом збільшення військової допомоги Києву.

"І Велика Британія це робить – надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги. Це більше, ніж коли-небудь. Ми робимо все можливе, щоб навчити українські війська, щоб Україна була мобілізована ще більше", – сказав Стармер.

Також політик заявив про необхідність збільшити економічний тиск на Росію. Він вважає, що це потрібно для того, щоб російський диктатор Володимир Путін не просто був готовий говорити, але і йти на поступки. Тому Лондон запроваджує найбільший від початку повномасштабної війни пакет санкцій проти РФ.

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