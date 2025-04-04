Правительство Норвегии одобрило увеличение помощи Украине до $8 млрд в 2025 году

Йенс Столтенберг (Фото: Nils Meilvang/EPA)

В Норвегии утверждено увеличение помощи Украине в текущем году. Об этом сообщило медиа NRK со ссылкой на министра финансов Норвегии Йенса Столтенберга и главу оборонного ведомства страны Торе Оншууса Сандвика.

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Они рассказали, что увеличение помощи Украине 4 апреля было обработано и утверждено правительством.

Столтенберг сказал, что был одобрен пакет поддержки в размере 50 млрд норвежских крон ($4,67 млрд) в дополнение к предыдущим 35 млрд норвежских крон ($3,27 млрд).

Общая сумма помощи Украине в 2025 году составит 85 млрд норвежских крон, что эквивалентно $7,94 млрд.

"Мы утроим военную поддержку", — подчеркнул Столтенберг, добавив, что деньги будут тратиться за границей и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.