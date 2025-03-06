Премьер-министр Норвегии поддержал увеличение помощи Украине и расходов на оборону

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

Норвегия должна в период обострения глобальной неопределенности существенно увеличить помощь Украине и расходы на оборону. Об этом заявил премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре во время выступления в парламенте страны, передает Reuters.

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Стёре не назвал никаких цифр, но добавил, что политические партии Норвегии на встрече 6 марта должны согласовать увеличение помощи Украине, чтобы обеспечить ей "наибольшую боевую силу".

В 2025 году правительство Норвегии планировало использовать 2,5% из 3% от стоимости своего суверенного фонда, которые разрешено тратить, на помощь Украине и другие расходы.

Также премьер-министр сказал, что его правительство планирует дальнейшее укрепление вооруженных сил Норвегии.

В 2024 году парламент Норвегии утвердил $3,22 млрд на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году. Этим программа поддержки Украины в 2023-2030 годах увеличилась до $14,27 млрд.

У Норвегии самый большой в мире суверенный фонд с активами на $1,8 трлн долларов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он получил стремительную прибыль от продажи газа в Европу. Только в 2023 году фонд получил от продажи нефти и газа около $100 млрд.

20 ноября 2024 года Умеров обсудил с министром обороны Дании Поульсеном увеличение объема военной поддержки Украины до €2,2 млрд в 2025 году.

23 февраля 2025 года Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО и новых ракет для них.

24 февраля Норвегия объявила о €300 млн инвестиций в промышленность Украины, особенно на производство дронов.