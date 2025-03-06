Прем'єр-міністр Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні та витрат на оборону

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (Фото: Chris J. Ratcliffe/EPA)

Норвегія має в період загострення глобальної невизначеності суттєво збільшити допомогу Україні та витрати на оборону. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час виступу в парламенті країни, передає Reuters.

Стьоре не назвав жодних цифр, але додав, що політичні партії Норвегії на зустрічі 6 березня мають погодити збільшення допомоги Україні, щоб забезпечити їй "найбільшу бойову силу".

У 2025 році уряд Норвегії планував використати 2,5% з 3% від вартості свого суверенного фонду, які дозволено витрачати, на допомогу Україні й інші видатки.

Також прем'єр-міністр сказав, що його уряд планує подальше зміцнення збройних сил Норвегії.

У 2024 році парламент Норвегії затвердив $3,22 млрд на військову та цивільну підтримку України у 2025 році. Цим програму з підтримки України у 2023-2030 роках збільшено до $14,27 млрд.

Норвегія має найбільший у світі суверенний фонд з активами на $1,8 трлн доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він отримав стрімкий прибуток від продажу газу в Європу. Тільки у 2023 році фонд отримав від продажу нафти та газу близько $100 млрд.

20 листопада 2024 року Умєров обговорив з міністром оборони Данії Поульсеном збільшення обсягу військової підтримки України до €2,2 млрд у 2025 році.

23 лютого 2025 року Швеція заявила про передання Україні систем ППО та нових ракет для них.

24 лютого Норвегія оголосила про €300 млн інвестицій у промисловість України, особливо на виробництво дронів.