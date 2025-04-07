Норвегия выделила более $450 млн на артснаряды для Украины

Большую часть средств направят на закупку боеприпасов в рамках чешской инициативы

Артснаряды (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Норвегия приняла решение предоставить 5 млрд норвежских крон, что эквивалентно около $453 млн, на артиллерийские снаряды для Украины. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

4 млрд норвежских крон ($363 млн) направят в виде грантов на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

Кроме того, Норвегия предоставляет 1 млрд норвежских крон ($90 млн) на финансирование Европейского фонда мира, вклад будет использован на артиллерийские боеприпасы.

"Артиллерийские снаряды являются предпосылкой освободительной борьбы Украины против российской захватнической силы. Поэтому важно, чтобы Норвегия способствовала пополнению украинских запасов боеприпасов", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Он добавил, что это одна из ключевых потребностей Вооруженных Сил Украины, поэтому Осло вносит свой вклад.

В сообщении отмечается, что норвежские средства являются вкладом страны в инициативу, возглавляемую верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

"Мы сейчас усиливаем сотрудничество с ЕС по поставкам в Украину, в том числе артиллерийских боеприпасов. Европа должна взять на себя большую ответственность за борьбу Украины за свободу", – добавил премьер Норвегии.