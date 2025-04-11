Украина получит FPV-дроны от Великой Британии и Норвегии

Дроны (Фото: depositphotos.com)

Украина получит от Великобритании и Норвегии новый пакет военной помощи на 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн), он будет состоять из FPV-дронов и другого оборудования. Об этом сообщает Bloomberg.

Новую помощь Украине предоставят из существующих фондов. Ее представили на встрече Контактной группы по обороне Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе 11 апреля.

Новый пакет поможет профинансировать "быструю" доставку FPV-дронов, радиолокационных систем и противотанковых мин, пишет Bloomberg.

Кроме того, из нового пакета помощи будут финансировать ремонт и техническое обслуживание транспорта и оборудования. Дроны, которые предоставляет Великобритания, будут покупать у британских и украинских поставщиков.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о встрече с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком.

Умеров поблагодарил за "инициативу правительства и поддержку народа Норвегии" – в частности, за решение увеличить военную помощь Украине на 5 млрд евро в 2025 году, поднимая общий объем поддержки на этот год до 7 млрд евро.

Министры проанализировали пути, как наиболее эффективно направить деньги на усиление украинских военных. Умеров сообщил, что Норвегия поможет вооружить украинские бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.



Также министры обсудили разные механизмы поставки снарядов для фронта. По словам Умерова, Норвегия как участник "чешской инициативы" готова выделить "значительные" деньги на приобретение боеприпасов для украинской армии.



Кроме того, министры обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими оборонными компаниями – в частности, в сферах противовоздушной обороны и морских решений. Опыт Норвегии в них Умеров назвал "уникальным".

24 февраля Норвегия объявила про выделение Украине 1 млрд евро помощи и инвестиции в производство дронов.

6 марта Великобритания заключила соглашение на 30 млн фунтов стерлингов на поставку дронов для ВСУ.

20 марта The Economist написал, что Великобритания заказала Украине 5000 ракет у компании Thales, известной ракетами для противотанковых комплексов NLAW.

7 апреля Норвегия выделила более 450 млн долларов на артиллерийские снаряды для Украины.