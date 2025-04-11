Зеленский на "Рамштайне": У свободного мира есть 10 систем Patriot, которые нужны Украине

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Президент обращался к участникам мероприятия из Кривого Рога: "Этот город живет почти с постоянными воздушными тревогами – из-за дронов или российских ракет. Самая опасная угроза – это баллистические ракеты. Когда есть баллистическая угроза, у людей есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия".

Зеленский напомнил о российской атаке по городу 4 апреля, из-за которой погибли 19 человек, в том числе девять детей, а также упомянул об ударах оккупантов по другим городам и населенным пунктам Украины.

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"Вы [партнеры] знаете, что в Украине есть дефицит систем ПВО. Вы знаете, что системы Patriot могут эффективно защищать от баллистических угроз. Вы также знаете, что мы вынуждены перемещать имеющиеся системы по стране, чтобы хотя бы временно оказать защиту разным городам. И вы знаете, что случается, когда даже одна система выходит из строя: это означает потерянные жизни", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, в России воспринимают украинский дефицит ПВО как собственное преимущество – "способность быть террористическим государством", и необходимо лишить оккупантов этой "уверенности в том, что убийства можно воспринимать легкомысленно".

Зеленский призвал партнеров сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины: "Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot – у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат".