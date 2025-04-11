Зеленський на "Рамштайні": У вільного світу є 10 систем Patriot, які потрібні Україні
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Президент звертався до учасників заходу з Кривого Рогу: "Це місто живе майже з постійними повітряними тривогами – через дрони або російські ракети. Найнебезпечніша загроза – це балістичні ракети. Коли є балістична загроза, люди мають лише кілька хвилин, щоб дістатися укриття".

Зеленський нагадав про російську атаку по місту 4 квітня, через яку загинули 19 людей, серед них дев'ятеро дітей, а також згадав про удари окупантів по інших містах та населених пунктах України.

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"Ви [партнери] знаєте, що в Україні є дефіцит систем ППО. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщувати ті системи, які маємо, по країні, щоб хоча б тимчасово надати захист різним містам. І ви знаєте, що трапляється, коли навіть одна система виходить із ладу: це означає втрачені життя", – наголосив президент.

За словами голови держави, у Росії сприймають український дефіцит ППО як власну перевагу – "здатність бути терористичною державою", й необхідно позбавити окупантів цієї "впевненості в тому, що вбивства можна сприймати легковажно".

Зеленський закликав партнерів зосередити увагу передусім на ППО для України: "Нам справді це потрібно. Десять систем Patriot – у вільного світу вони є. Зараз потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру. Нам потрібен цей результат".

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