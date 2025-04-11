Зеленський: Ми готові купити у Штатів додаткові системи ППО, говорив про це з Трампом

Президент наголосив, що Україна "не просто просить", а готова купити це озброєння

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна готова купити у Сполучених Штатів додаткові системи протиповітряної оборони, президент Володимир Зеленський обговорював це з американським колегою Дональдом Трампом. Про це голова української держави розповів у вечірньому відеозверненні з підземного класу школи у Кривому Розі.

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Зеленський наголосив, що Україна "не просто просить", а готова купити відповідні додаткові системи.

"І саме сильна зброя – єдине, чому можна довіряти захист життя, маючи такого сусіда, як Росія. Щоб українські діти могли навчатися в безпеці просто в школі не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як усюди в Європі, і не в таких підземних класах, які можуть дати більше безпеки, але які ніде не повинні бути нормою, а просто у школах. ППО – це перший пріоритет", – зауважив президент.

Напередодні, 9 квітня, Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за майбутні пакети допомоги від Сполучених Штатів, зокрема за системи ППО Patriot.