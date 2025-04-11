Зеленський: Ми готові купити у Штатів додаткові системи ППО, говорив про це з Трампом
Україна готова купити у Сполучених Штатів додаткові системи протиповітряної оборони, президент Володимир Зеленський обговорював це з американським колегою Дональдом Трампом. Про це голова української держави розповів у вечірньому відеозверненні з підземного класу школи у Кривому Розі.
Зеленський наголосив, що Україна "не просто просить", а готова купити відповідні додаткові системи.
"І саме сильна зброя – єдине, чому можна довіряти захист життя, маючи такого сусіда, як Росія. Щоб українські діти могли навчатися в безпеці просто в школі не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як усюди в Європі, і не в таких підземних класах, які можуть дати більше безпеки, але які ніде не повинні бути нормою, а просто у школах. ППО – це перший пріоритет", – зауважив президент.
Напередодні, 9 квітня, Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за майбутні пакети допомоги від Сполучених Штатів, зокрема за системи ППО Patriot.
- 11 квітня, до засідання "Рамштайну", міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T. Згодом чиновник заявив, що його держава не може надати Україні більше ППО Patriot, оскільки сама очікує на їхнє постачання.
- Під час онлайн-виступу на "Рамштайні" Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем ППО Patriot.
- Загалом під час засідання партнери оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні — понад 21 млрд євро (близько $23,85 млрд).